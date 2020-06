New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé en forte baisse mercredi, préoccupée par la hausse exponentielle des contaminations au coronavirus dans plusieurs Etats fédérés américains et par ses possibles conséquences sur l'économie du pays.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 2,71% à 25.447,31 points et le Nasdaq a cédé 2,19% à 9.909,17 points.

afp/rp