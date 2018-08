Wall Street troublée par les incertitudes sur le commerce

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, les investisseurs penchant pour la prudence à l'approche d'un long week-end alors que s'éloignait la perspective d'un accord commercial imminent entre les Etats-Unis et le Canada.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,09%, à 25.964,82 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,26%, à 8.109,54 points.

L'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,01%, à 2.901,52.

Les échanges ont été principalement animés vendredi par les divers rebondissements dans les négociations entre Canadiens et Américains pour moderniser le traité de libre-échange nord-américain (Aléna).

Les indices de la place new-yorkaise ont notamment fléchi quand la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a, à la mi-séance, indiqué que les négociateurs n'étaient pas encore parvenus à un compromis.

Les autorités des deux pays ont finalement annoncé peu avant la clôture qu'ils n'avaient pas trouvé d'accord et que les discussions reprendraient la semaine prochaine.

"On aura une meilleure idée de tout ce que cela implique pour les marchés quand tout le monde sera revenu à son bureau" mardi, a remarqué Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.

Les volumes d'échanges étaient très faibles vendredi alors que se profilait le long week-end du Labor Day, lundi étant férié aux Etats-Unis, et que de nombreux courtiers avaient déserté les salles de courtage, a-t-elle souligné.

Cette absence d'avancées majeures entre Washington et Ottawa s'ajoutent à des signaux peu encourageants sur l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses autres grands partenaires commerciaux.

Amazon dans les pas d'Apple

Selon l'agence Bloomberg, Donald Trump souhaiterait mettre en oeuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis dès la semaine prochaine.

Le locataire de la Maison Blanche a également jugé lors d'un entretien avec l'agence jeudi que l'offre de l'Union européenne d'abandonner les tarifs douaniers sur les importations automobiles américaines n'était pas suffisante. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a affirmé vendredi que l'Union européenne riposterait à d'éventuelles taxes automobiles américaines.

Pour Quincy Krosby de Prudential, la réaction des indices aux soubresauts sur les négociations commerciales vendredi n'est pas étonnant "puisque le marché réagit beaucoup depuis le début de la semaine à tous les gros titres sur le commerce".

Le Nasdaq et le S&P 500 sont ainsi montés à des niveaux inédits après la conclusion lundi d'un accord commercial de principe entre Washington et Mexico.

Sur la semaine, le Dow Jones a gagné 0,7%, le Nasdaq 2,1% et le S&0 500 0,9%

Le marché obligataire s'est tendu: le taux à dix ans sur la dette américaine montait vers 20H45 GMT à 2,857% contre 2,855% à la clôture jeudi, et celui à 30 ans à 3,017% contre 3,003% la veille.

Sur le front des valeurs, le fabricant d'armes à feu American Outdoor Brands, auparavant appelé Smith & Wesson, s'est envolé de 43,60% après avoir fait part de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Le spécialiste de vêtements pour yoga Lululemon a pour sa part bondi de 13,09% après avoir aussi dévoilé des résultats encourageants, dont un chiffre d'affaires en hausse de 24% et une révision à la hausse de ses prévisions annuelles.

Le géant des boissons Coca-Cola a reculé de 0,85% après avoir annoncé le rachat de la chaîne britannique de café Costa pour 5,1 milliards de dollars.

La chaîne de supermarchés Walmart a cédé 0,25%. Elle prévoit, dans le sillage de la fermeture de Toys 'R' Us, d'augmenter son offre de jouets dans ses magasins de 30% et en ligne de 40%.

Le géant du commerce électronique Amazon a pris 0,52%, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 981 milliards de dollars. L'entreprise pourrait être le deuxième groupe américain, après Apple, à dépasser la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars de valeur en Bourse.

afp/rp