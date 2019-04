Wall Street : ultra-stable, D-Jones plombé par -13% Walgreen

02/04/2019 | 22:44

Wall Street finit à l'équilibre une séance 'ultra-flat' (extrêmement peu volatile, de type 'camisole algorithmique'): le Nasdaq grappille +0,25%, le S&P500 termine à +0,00% (quelle précision !) à 2.867,25 et le Dow Jones s'effrite de -0,3% à 26.179, à cause du seul titre Walgreen-Boots qui plonge de -12,8% sur un double 'profit warning' (profits et marges).



Les investisseurs n'ont pas réagit au communiqué de l'OCDE qui revoit à la baisse son anticipation de croissance du commerce mondial à +2,6% contre +3% en 2019.

Wall Street ne s'est pas davantage ému des menaces de fermeture de la frontière mexicaine sur ordre de Donald Trump (ce qui pourrait pourtant freiner les échanges commerciaux entre les deux pays).



En début d'après-midi, les investisseurs ont découvert les commandes de biens durables aux États-Unis: selon le Département du Commerce, elles accusent une baisse de -1,6% en février 2019, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un recul moins marqué de -1,1%.



Par ailleurs, le chiffre de janvier a été révisé à la baisse, passant de +0,3% à +0,1%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont en revanche accrues de +0,1%... mais hors 'défenses' (commandes du Pentagone), c'est beaucoup moins bon: -1,9% pour le 'civil'.



Le S&P500 a été ralenti -paradoxalement- par le secteur 'énergie' malgré un nouveau zénith du 'WTI' à 62,6$ (+1,6%) avec Valero -2,3%, Cimarex -2,1%, Conoco Phillips -2%, Marathon -1,9%, Anadarko -1,6%.

Le Nasdaq a été propulsé vers un nouveau record annuel par Facebook +3,3%, Alexion +2,7%, Biomarin +2%, Apple et AMD +1,5%.









