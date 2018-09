Wall Street : un besoin de souffler après les plus hauts

24/09/2018 | 16:53

Comme prévu, Wall Street a débuté dans le rouge lundi matin suite à l'inscription vendredi de nouveaux records boursiers, les rares actualités du jour ne suffisant pas à insuffler un nouvel élan au marché.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones abandonne 0,5% à 26.604,5 points tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,4% à 7957,9 points.



'Les tensions commerciales persistantes restent au centre des préoccupations des investisseurs après un article du Wall Street Journal en date de vendredi indiquant que la Chine a décidé d'annuler ses discussions commerciales avec les Etats-Unis', explique Wells Fargo.



Les marchés semblent surtout éprouver le besoin de reprendre leur souffle, alors que le Dow Jones s'était adjugé plus de 0,3% vendredi et avait aligné un nouveau plus haut historique au-delà des 26.769,1 points.



Pour certains analystes, la conjugaison de taux d'intérêt en hausse, d'un dollar faible et d'actifs de nouveau performants dans les pays émergents pourrait inciter les investisseurs à réduire la voilure.



La prudence semble d'autant plus de mise que la Réserve fédérale ouvrira demain une réunion stratégique de deux jours qui devrait la conduire à relever de nouveaux ses taux mercredi.



Parmi les valeurs les plus en vue, Comcast décroche de près de 8% après avoir remporté le processus d'enchères pour le groupe de télévision britannique Sky pour la somme rondelette de 40 milliards de dollars.



Le spécialiste de la radio sur Internet Pandora bondit au contraire de 4% après avoir fait l'objet d'une offre de rachat d'environ 3,5 milliards de dollars de la part de son concurrent Sirius XM.



