Wall Street : un climat de prudence après l'inflation

11/01/2019 | 15:19

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse vendredi matin, les investisseurs hésitant à s'engager après des chiffres de l'inflation sans grande surprise.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,3% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Après un début d'année en fanfare, Wall Street semble se poser davantage de questions depuis quelques séances, notamment concernant l'ampleur de l'actuel ralentissement de l'économie mondiale.



Le marché a donc étudié avec intérêt les statistiques mensuelles des prix à la consommation, qui ont baissé de 0,1% le mois dernier, conformément à ce qu'anticipaient en moyenne les économistes.



En excluant les éléments volatils que sont l'énergie et des produits alimentaires, l'inflation sous-jacente est toutefois ressortie en hausse de 0,2% en décembre.



Ces chiffres montrent que l'inflation reste maîtrisée aux Etats-Unis et que l'économie américaine a bien su encaisser les récents relèvements de taux de la Fed.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, les cours du pétrole - grand moteur des marchés financiers en ce début d'année - sont repartis à la baisse ce matin.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) affiche actuellement un repli de 0,7% à 52,2 dollars.



Malgré les hésitations actuellement manifestées par les investisseurs, certains stratèges pensent que le S&P 500 devrait facilement déborder les 2600 points avant de poursuivre sa trajectoire haussière.



Les analystes techniques ont par ailleurs identifié une zone de support autour des 2550 points.



