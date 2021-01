Wall Street : un climat de prudence règne

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge mercredi matin, les investisseurs semblent tentés de prendre leurs bénéfices après la victoire annoncée des deux candidats démocrates aux élections sénatoriales de Géorgie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,5% à 1,2%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



A en croire les dernières estimations, le parti démocrate serait en bonne passe de remporter les deux sièges de sénateurs qui étaient en jeu en Géorgie, s'assurant du fait du contrôle du Congrès avant l'arrivée au pouvoir de Joe Biden.



Si les élections de Raphael Warnock et Jon Ossoff venaient à être confirmées, le Sénat américain compterait en effet 50 sénateurs démocrates et 50 républicains, mais la constitution prévoit que la voix de la vice-présidente Kamala Harris décide de la majorité.



Une bonne nouvelle pour des marchés qui attendent depuis de longs mois le déblocage de fonds supplémentaires destinés à la relance de l'économie américaine.



'Concrètement, les Démocrates pourront donc théoriquement mettre en place les mesures de soutien et de relance budgétaires, les investissements 'verts' et les changements de fiscalité', décrypte Bastien Drut, stratégiste senior chez CPR AM.



'En revanche, ils ne pourront pas inclure dans les lois de réconciliation: les changements relatifs à la sécurité sociale, la législation du travail, la hausse du salaire minimum, une bonne part des règles d'immigration, la réglementation relative à la santé, la réglementation relative aux armes', précise le gérant.



Du côté de Wall Street, les investisseurs s'inquiètent surtout des vélleités de hausses d'impôts manifestées par les démocrates et de la perspective d'un renforcement de la réglementation financière.



En attendant, les intervenants ont pris connaissance de la dernière enquête du cabinet ADP, qui révèle que le secteur privé américain a détruit 123.000 emplois en décembre, là où les économistes espéraient des créations globalement symétriques.



Ce chiffre confirme la difficile normalisation du marché du travail américain, très affecté par les mesures de restriction à la circulation qui se sot multipliées depuis l'apparition de l'épidémie de Covid.



