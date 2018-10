Wall Street : un climat généralisé d'aversion pour le risque

23/10/2018 | 15:25

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge mardi matin, dans un climat de forte volatilité lié non seulement à la situation économique de la Chine mais aussi aux incertitudes politiques en Europe.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains affichent des pertes allant de 1,7% à 1,8%, annonçant quelques soubresauts à l'ouverture.



Ce mouvement de repli intervient alors que la croissance économique de la Chine semble ralentir, sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis, poussant les marchés à s'interroger sur l'efficacité des mesures prises par Pékin pour en atténuer les conséquences.



Concernant l'Italie, les opérateurs préfèrent également adopter une approche défensive alors que les négociations engagées par Rome avec la Commission européenne s'avèrent particulièrement houleuses.



Tous ces motifs de prudence incitent les investisseurs à procéder à une nouvelle vague de dégagements, qui se traduit par une chute de presque 1,8% du DAX allemand et qui s'était soldée par une dégringolade de 2,8% de la Bourse de Tokyo ce matin.



'Cela correspond peut-être à un nouvel épisode de l'accès de faiblesse que nous constations sur les marchés d'actions dès le début du mois', commentent ce matin les équipes d'ADS Securities.



'Cela signifie que nous devrions rester sur la défensive et voir jusqu'où nous pouvons descendre aujourd'hui', énonce le broker.



Les résultats trimestriels des ténors américains n'ont pas réussi à rassurer les investisseurs.



Caterpillar est ainsi attendu en baisse de près de 7% après avoir maintenu ses prévisions financières pour l'année intactes malgré des performances records au troisième trimestre.



Le climat d'aversion au risque profite aux valeurs refuges telles que les bons du Trésor américain dont le rendement à 10 ans se détend sous 3,14%.



Le dollar évolue en revanche peu face à l'euro, cotant 1,1460 contre la devise européenne.



