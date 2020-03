Wall Street : un courant acheteur apparaît

04/03/2020 | 17:05

La Bourse de New York rebondit mercredi matin, les investisseurs se décidant à saisir les opportunités d'achat offertes par la forte volatilité des dernières séances.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 2,5% à 26.564,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 2,1% à 8864,2 points.



Le climat profite notamment d'une éclaircie sur le front politique, avec la remontée du candidat centriste Joe Biden dans le camp démocrate à l'issue du 'Super Tuesday' des primaires en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre.



Une statistique est également venue redonner du baume au coeur des investisseurs, suite aux vives inquiétudes liées aux conséquences économiques du coronavirus apparues ces dernières semaines.



Reflétant une accélération de la croissance du secteur non-manufacturier, l'indice ISM s'est établi à 57,3 pour le mois écoulé, contre 55,5 en janvier.



A titre de comparaison, le consensus l'attendait en repli vers 54,9.



D'un point de vue strictement boursier, certains analystes estiment que la 'phase d'exagération' concernant le coronavirus est proche, ce qui semble motiver quelques rachats à bon compte aujourd'hui.



'Les volumes d'échanges ont considérablement augmenté', fait ainsi valoir Columbia Threadneedle.



'Cela signifie que certains titres sont actuellement sous-évalués. La vente généralisée est là. Des opportunités se présentent lorsque la panique atteint son apogée', rappelle le gestionnaire d'actifs.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans se tend un peu plus à 0,9760%, marquant un repli de près de trois points de base qui ne valide pas tout à fait le scénario d'un retour de l'appétit pour le risque.



Côté valeurs, Hewlett Packard Enterprise perd 2,8% après avoir revu à la baisse ses prévisions de 'cash flow' pour l'exercice 2020 en raison de l'apparition du coronavirus.



Campbell Soup s'octroie une progression de 4,4% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé, aussi bien en termes de bénéfice que de chiffre d'affaires.



