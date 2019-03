Wall Street : un début de séance en demi-teinte

18/03/2019 | 16:59

La Bourse de New York a débuté sans grand changement lundi matin, les investisseurs marquant une pause après une série de hausses ayant porté les indices à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.



En toute fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 25.803,8 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 7694,3 points. Le S&P 500 grignote, lui, 0,7% à 2824,5 points.



'On évolue sur des scores en demi-teinte après que le S&P 500 a signé la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis le mois de novembre', rappelle-t-on chez Wells Fargo Advisors.



Pour mémoire, l'indice de référence des gérants américains s'était adjugé, la semaine passée, des gains de 1,6%.



Un certain optimisme devrait néanmoins rester de mise d'ici mercredi et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait officialiser une pause dans son cycle de relèvement de taux.



'La Fed devrait confirmer sa nouvelle stratégie de prudence dans la conduite de la politique monétaire, dans un contexte où ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix ont été atteints, et où les anticipations d'inflation, son indicateur phare, restent modérées', pronostique Franck Dixmier, le directeur des gestions obligataires chez Allianz Global Investors.



Du côté des valeurs, Boeing cède 2,4% après avoir annoncé son intention d'apporter des corrections logicielles à son modèle 737 MAX suite au crash d'un appareil d'Ethiopian Airlines.



Deutsche Bank s'envole de plus de 5% après avoir confirmé l'existence de discussions en vue d'une fusion avec Commerzbank.



Enfin, le spécialiste du paiement électronique Worldpay grimpe de ,5% après l'annonce d'une offre de rachat de 35 milliards de dollars de la part de Fidelity National Information Services.



