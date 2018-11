Wall Street : un début de séance en ordre dispersé

27/11/2018 | 16:41

Wall Street a débuté en ordre dispersé mardi matin, au lendemain d'une séance qui avait pourtant vu le Dow Jones rebondir de près de 1,5%.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 24.564,4 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à grignoter 0,1% à 7091 points.



'Les investisseurs doivent faire face au retour de toute une série d'inquiétudes ayant trait aux questions commerciales', explique un trader.



Dans un entretien au Wall Street Journal, le président américain Donald Trump a jugé hier soir qu'il était 'hautement improbable' qu'il accepte la demande chinoise consistant à reporter le relèvement des droits de douane sur les produits chinois prévu pour janvier 2019.



Sur le front des valeurs, Apple cède notamment 0,6% après que Trump ait évoqué la possibilité d'étendre la taxation sur les produits importés de Chine aux iPhones fabriqués par Foxconn.



Autre déconvenue, la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est dégradée en novembre, à en croire l'enquête mensuelle du Conference Board.



Son indice de confiance a reculé à 135,7 ce mois-ci après 137,9 en octobre.



A noter enfin le décrochage de plus de 6% d'United Technologies malgré la volonté du conglomérat de se scinder en trois sociétés indépendantes dans l'aéronautique, les ascenseurs et les automatismes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.