Wall Street : un début de séance marqué par la prudence

17/09/2019 | 16:49

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi matin, le début de séance étant marqué par une certaine prudence de la part des investisseurs alors que se profile une réunion importante de la Fed.



Près d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones recule ainsi de 0,2% à 27.020,6 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,1% à 8142,1 points.



Les intervenants hésitent à s'engager à la veille de l'annonce des décisions de politique monétaire de la Fed.



A l'issue de sa réunion de deux jours, la Fed devrait publier mercredi un communiqué censé déboucher sur une seconde baisse de taux en trois mois.



Les traders ne voient plus toutefois qu'une probabilité de l'ordre de 65% pour que la Fed réduise ses taux demain, contre encore 85% vendredi dernier.



Après leur envolée de la veille, les cours de l'or noir repartent à la baisse ce mardi, le baril de brut léger américain WTI cédant actuellement 5,8% pour repasser sous la barre des 60 dollars.



A noter que la tendance a peu changé après la publication des chiffres de la production industrielle, qui a pourtant rebondi à un rythme nettement plus fort que prévu en août aux Etats-Unis.



Après une baisse de 0,1% en juillet, la production industrielle a augmenté de 0,6% en août, alors que le consensus visait un gain plus modeste de 0,2%.



Côté valeurs, Kraft Heinz cède plus de 4% alors que le fonds brésilien 3G Capital a cédé plus de 25 millions d'actions du groupe agroalimentaire, en concédant une forte décote.



Snap, le propriétaire de l'application de messagerie Snapchat, grimpe lui de 4,5% à la faveur de commentaires positifs de Susquehanna, qui salue l'existence d'une dynamique favorable au sein du groupe à l'heure actuelle.



