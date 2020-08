Wall Street : un début de séance prudent malgré l'emploi

07/08/2020 | 16:56

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi matin, cédant un peu de terrain après cinq séances consécutives de hausse, en dépit des chiffres meilleurs que prévu de l'emploi.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,5% à 27.239,4 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,2% à 11.080,5 points.



D'après le Département du Commerce, l'économie américaine a généré 1,8 million d'emplois non agricoles en juillet, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'un gain d'un peu plus de 1,6 million.



Le taux de chômage a quant à lui reculé à 10,2%, contre un consensus établi à 10,5%.



'La reprise du marché américain de l'emploi se poursuit, mais à un rythme ralenti', font remarquer dans une note de réaction les équipes de Commerzbank.



Bon nombre d'analystes s'attendaient à un ralentissement du nombre de postes créés le mois dernier en raison de la récente recrudescence de l'épidémie de coronavirus dans certains Etats américains.



Autre motif de prudence, le président américain Donald Trump a signé hier une série de décrets interdisant aux résidents américains de réaliser toute transaction avec ByteDance, la maison-mère de l'application vidéo TikTok, et Tencent, le propriétaire de l'application de messages gratuits WeChat.



Ce regain de tensions entre les deux premières économies mondiales laisse craindre de possibles sanctions chinoises à l'égard des géants technologiques américains, à commencer par Apple, très implanté en Chine.



Côté valeurs, Uber lâche près de 5% en dépit d'une réduction de ses pertes sur le trimestre écoulé, sous l'effet d'une baisse de ses coûts, une amélioration qui ne parvient pas à faire totalement oublier la chute de 73% de ses réservations de VTC sur la période.



Malgré son repli d'aujourd'hui, le Dow conserve encore un gain de plus de 3% sur la semaine, tandis que le score hebdomadaire du Nasdaq s'établit également au-dessus des 3%.



