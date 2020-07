Wall Street : un début de semaine favorable

13/07/2020 | 16:52

Comme prévu, la Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, débutant sur une note positive une semaine qui sera marquée par une première vague de publications trimestrielles.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 1,4% à 26.433,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 1,5% à 10.772,6 points.



PepsiCo progresse de 1,6% après avoir lancé la saison des résultats trimestriels ce matin en dévoilant un bénéfice en baisse de 11%, mais largement supérieur au consensus.



Le premier vrai test de la semaine interviendra toutefois demain avec les publications des poids lourds bancaires JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, qui dévoileront leurs comptes avant l'ouverture de la Bourse de New York.



Leurs copies seront suivies d'ici vendredi par de nombreux autres ténors de la cote, à commencer par Goldman Sachs, Netflix ou Johnson & Johnson.



En attendant, les investisseurs saluent les déclarations du géant pharmaceutique Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, auxquels la Food and Drug Administration (FDA) a accordé une procédure d'évaluation accélérée pour leur projet de vaccin contre le Covid-19.



Cet élément positif relègue au second plan l'évolution préoccupante du coronavirus aux Etats-Unis, où plus de 66.000 nouveaux cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures.



'L'optimisme qui entoure l'arrivée prochaine de traitements et de vaccins contre le coronavirus l'emporte sur la remontée du nombre de nouvelles infections', explique un trader.



'On se dit que le taux de mortalité associé au virus reste relativement faible et Pfizer comme BioNTech semblent croire au dépôt d'une demande de mise sur le marché de leur vaccin d'ici à la fin de l'année', fait valoir l'opérateur.



