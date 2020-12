Wall Street : un début de semaine sur une note indécise

Wall Street est attendue sur une note indécise lundi matin, marquant une nouvelle pause après la série de records inscrits vendredi dans la foulée de cinq semaines consécutives de hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq progresse de 0,1%, annonçant un début de semaine incertain.



Vendredi, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient tous établi de nouveaux plus hauts absolus, l'indice à forte pondération technologique affichant désormais des gains de près de 39% depuis le début de l'année.



Après ces scores fleuves, les stratèges s'attendent à quelques prises de bénéfices, notamment sur le Dow Jones, qui a grimpé de 12% en novembre, soit sa meilleure performance annuelle depuis 1987.



'Les inquiétudes concernant la propagation du virus et l'augmentation continue des hospitalisations entraînent une multiplication des mesures de confinement', rappelle Mike Gibbs, le responsable du portefeuille d'actions et de l'analyse technique de Raymond James.



'Cela se traduit dans les indicateurs ayant trait à la mobilité, ce qui entraînera probablement un ralentissement économique au cours des semaines et des mois à venir, amplifié par l'absence de soutien budgétaire supplémentaire', prévient l'analyste.



Dans ces conditions, Gibbs recommande aux investisseurs de garder leurs liquidités de côté en attendant que des mouvements de repli offrent de meilleures opportunités d'achat.



Dans une optique de moyen terme, la dynamique des marchés d'actions américains reste haussière, fait-il toutefois valoir.



'La vigueur spectaculaire des marchés au cours du mois écoulé est prometteuse pour leur évolution pendant les six à 12 prochains mois', estime le gérant.



Raymond James dit ainsi maintenir une opinion favorable sur les actions pour ce qui concerne l'année qui vient, non seulement en raison de la perspective de l'arrivée de vaccins contre le Covid et de la réouverture de l'économie, mais aussi du fait de taux d'intérêt exceptionnellement bas et de la mise en place de nouvelles mesures de soutien à l'activité.



Le gestionnaire d'actifs table sur un indice S&P 500 à 4025 points l'an prochain, soit un potentiel haussier de plus de 8%.



Aucune statistique économique ne figure au programme aujourd'hui, ce qui promet une séance relativement calme après la volatilité des dernières semaines.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.