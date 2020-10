Wall Street : un décrochage de plus en plus brutal

26/10/2020 | 17:19

Wall Street amplifie son mouvement de correction lundi, la chute des cours du brut venant s'ajouter à l'impact de la seconde vague de Covid comme facteurs limitant l'appétit pour le risque.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones lâche plus de 2,5% à 27.607 points, tandis que le Nasdaq Composite limite la casse en cédant moins de 1,8% à 11.344,3 points.



'La remontée des nouveaux cas de contaminations au coronavirus au niveau mondial pèse sur les perspectives de reprise économique', expliquent les équipes de Wells Fargo Advisors.



'Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les pays de l'hémisphère nord devaient faire face à un 'moment dangereux' alors que les nouvelles infections ont atteint des records aux Etats-Unis ce week-end et que la résurgence du virus en Europe justifie de nouvelles restrictions', ajoute le gestionnaire d'actifs.



Autre facteur défavorable aux marchés d'actions, les cours du pétrole sont en forte baisse dans le sillage de l'annonce par les pays de l'OPEP d'un statu quo sur la production de pétrole.



Le contrat sur le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche plus de 3% à 38,6 dollars.



Parmi les valeurs ayant publié leurs résultats avant l'ouverture, Hasbro cède 3% malgré la parution de résultats trimestriels ressortis légèrement au-dessus des attentes.



Le spécialiste de l'analyse de données Palantir, qui s'est récemment introduit en Bourse, progresse lui de près de 3% après avoir fait l'objet de plusieurs initiations d'analystes, dont une recommandation à l'achat de Jefferies.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.