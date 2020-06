Wall Street : un emballement à tous les niveaux

16/06/2020 | 17:11

Après leur redressement de la veille, les marchés américains maintiennent le cap de la hausse mardi matin après l'annonce de chiffres relatifs à la consommation des ménages confortant les anticipations d'une reprise rapide de l'économie.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge ainsi plus de 2,6% à 26.423,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 2% à 9917,1 points.



Selon les données dévoilée en début de matinée par le Département du Commerce, les ventes au détail ont bondi de 17,7% au mois de mai, alors que les économistes n'anticipaient qu'une hausse de 8%.



Encouragés par le large déconfinement et la réouverture des centres commerciaux, les ménages américains ont acheté, en particulier, des vêtements, des équipements pour la maison, des voitures et des produits électroniques le mois dernier.



Les marchés ont par ailleurs profité du témoignage de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, devant la commission bancaire du Sénat pour accroître leur avance.



Après avoir musclé son programme de rachat de dette d'entreprise hier, le patron de la Fed a réitéré aujourd'hui la promesse de taux zéro aussi longtemps que l'économie n'aura pas retrouvé son rythme de croisière



Parallèlement, les marchés sont toujours portés par l'espoir de voir le Congrès adopter une enveloppe de 1.000 milliards de dollars qui serait destinée à la rénovation des infrastructures et aux travaux public.



Enfin, certains investisseurs s'emballent sur des informations évoquant un traitement prometteur contre le coronavirus puisqu'un corticoïde aurait réduit d'un tiers la mortalité chez les patients les plus atteints par le Covid-19 dans le cadre des essais cliniques Recovery.



Côté valeurs, McDonald's grignote 0,1% après avoir fait état d'une réduction par deux du repli de ses ventes au mois de mai par rapport au mois d'avril.



Intel parvient lui aussi à progresser (+0,1%) en dépit d'une dégradation des analystes de Morgan Stanley, qui disent ne plus voir beaucoup de potentiel haussier sur le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.