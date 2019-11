Wall Street : un léger repli se matérialise

08/11/2019 | 15:29

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger recul vendredi matin, dans un marché étroit, les investisseurs reprenant leur souffle après les records historiques atteints ces derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 perdent de 0,1% à 0,2%, annonçant une ouverture prudente.



Le Dow Jones vient d'aligner cinq séances consécutives de progression, une performance qui lui a permis d'établir hier un nouveau zénith absolu à 27.775 points.



'Le moindre accès de faiblesse semble constituer une occasion d'acheter', souligne un trader.



'Selon toute vraisemblance, un mouvement de repli devrait bientôt se matérialiser, mais pour l'instant la tendance favorable ne semble pas vouloir s'interrompre', ajoute-t-il.



Si la dynamique du marché reste haussière, les mouvements pourraient être plus limités alors que les investisseurs attendent de nouveaux catalyseurs pour se remettre à acheter, d'autant que la saison des résultats touche à sa fin.



Disney a dévoilé hier soir un bénéfice net divisé par trois à 785 millions de dollars pour son dernier trimestre 2018-19, soit 0,43 dollar par action, un profit supérieur de 11 cents au consensus.



Sur les trois-quarts des sociétés de l'indice S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats de troisième trimestre, 76% ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices.



Côté statistiques, le calendrier économique s'annonce passablement insignifiant ce vendredi.



Les investisseurs prendront toutefois connaissance, dans la matinée, de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan puis des stocks des grossistes



