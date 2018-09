Wall Street : un léger repli suite aux chiffres de l'emploi

07/09/2018 | 15:33

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge vendredi matin, affaiblie par la publication des chiffres de l'emploi montrant un marché du travail toujours robuste, mais aussi des tensions croissantes au niveau des salaires.



A quelques minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 0,4% et 0,8%, annonçant une nte de faiblesse à l'ouverture.



Les créations d'emploi aux Etats-Unis ont dépassé les attentes au mois d'août avec 201.000 postes non-agricoles 191.000 attendus, selon les données diffusées par le Département du Travail.



Dans ce rapport sur l'emploi, des signes confirment néanmoins que la solidité du marché de l'emploi se traduit désormais par une progression des salaires, un facteur qui pourrait s'avérer déterminant dans le calendrier que choisira la Fed pour relever ses taux.



Le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricoles a en effet augmenté de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 2,9% en rythme annuel.



Concrètement, le scénario d'une poussée inflationniste est de nature à accélérer le cycle de resserrement de la politique monétaire actuellement conduit par la Réserve fédérale.



Elément rassurant, ce retour de l'aversion au risque ne pousse pas encore les investisseurs à procéder à des arbitrages en faveur du dollar, du pétrole, voire des obligations d'Etat.



Le rendement des Treasuries à dix ans avance actuellement de 0,8 point à 2,92%.



Hier, Wall Street avait de nouveau fini en ordre dispersé, le Dow Jones ayant une fois de plus clôturé en hausse (+0,1%) alors que le Nasdaq chutait de 0,9%, notamment dans le sillage de Twitter (-5,9%).



