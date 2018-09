Wall Street : un manque d'élan après les records

24/09/2018 | 15:09

La Bourse de New York devait débuter dans le rouge lundi matin suite à l'inscription de nouveaux records vendredi, les rares actualités du jour ne suffisant pas à insuffler un nouvel élan au marché.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 cèdent de 0,1% à 0,4%, annonçant un début de séance plutôt fébrile.



Le Dow Jones s'est adjugé plus de 0,3% vendredi et a établi un nouveau plus haut historique au-delà des 26.769,1 points.



Pour certains analystes, la conjugaison de taux d'intérêt en hausse, d'un dollar faible et d'actifs de nouveau performants dans les pays émergents pourrait inciter les investisseurs à réduire la voilure.



'Nous conservons notre orientation favorable au risque, en anticipant un contexte économique et bénéficiaire cohérent avec la surperformance des actions, mais nous modérons notre conviction et réduisons légèrement notre positionnement sur les actions', préviennent ainsi les équipes de J.P. Morgan Asset Management.



En l'absence de tout indicateur économique important ce lundi, la prudence devrait rester de mise, d'autant que la Réserve fédérale tiendra demain une réunion stratégique de deux jours qui devrait la conduire à relever de nouveaux ses taux mercredi.



Parmi les valeurs les plus en vue, Comcast est attendu en baisse de plus de 3% après avoir remporté le processus d'enchères pour le groupe de télévision britannique Sky pour la rondelette domme de 40 milliards de dollars.



