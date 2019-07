Wall Street : un marché moins enthousiaste

02/07/2019 | 15:21

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse mardi matin dans un marché moins enthousiaste que la veille sur la bonne volonté affichée par la Maison Blanche en matière de commerce international.



Peu avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent en moyenne 0,1%, annonçant un début de séance sur une note fébrile.



Comme le redoutaient bon nombre d'analystes, l'euphorie post-G20 qui avait suivi l'annonce - samedi - d'une trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'est révélée être de courte durée.



Washington a en effet dévoilé hier soir toute une liste de produits importés de l'Union européenne qui pourraient faire l'objet de droits de douane majorés dans le cadre du litige l'opposant à Bruxelles sur les subventions au secteur aéronautique.



Les intervenants craignent que ces incessantes frictions commerciales finissent pas faire définitivement plier une croissance mondiale d'ores et déjà maussade.



'Difficile d'être optimiste pour la croissance mondiale et pour l'évolution des marchés actions dans les mois qui viennent malgré l'issue récente du G20 et les messages accommodants envoyés par les banques centrales ces derniers mois,' s'inquiète ainsi Alexandre Baradez, responsable des analyses marchés chez IG France.



Le stratège dit redouter un troisième trimestre 'nerveux' sur les marchés.



Les équipes techniques du courtier britannique recommandent de suivre tout particulièrement le seuil des 26.430 points, dont l'enfoncement pourrait selon eux déclencher un véritable signal baissier sur le Dow Jones.



