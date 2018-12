Wall Street : un marché moins enthousiaste que la veille

04/12/2018 | 15:08

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse mardi matin, dans un marché moins enthousiaste que la veille concernant les derniers développements du commerce international.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains se replient en moyenne de 0,4%, signe avant-coureur d'un modeste recul à l'ouverture.



Wall Street avait salué hier l'heureuse conclusion du G20, qui s'était soldé par un cessez-le-feu douanier entre Washington et Pékin, mais l'ambiance est moins à la fête ce matin.



'Les marchés financiers semblent se réveiller avec un effet 'gueule de bois' après la poignée de main sur les questions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis', commente Paul Donovan, le stratège d'UBS.



'Le conseiller économique du président Trump s'est montré vague au moment d'aborder les détails de l'accord, affirmant qu'aucun arrangement spécifique n'avait été conclu concernant les droits de douane automobiles', ajoute-t-il.



'Ceci dit, même si l'incertitude entourant l'accord reste grande, le fait que les droits de douane américains majorés à 25% aient été gelés accroît la perspective qu'un accord soit conclu', conclut l'analyste.



Après le flot d'informations des dernières séances, cette journée de mardi devrait amener un peu de répit, avec aucun indicateurs à l'agenda du jour.



