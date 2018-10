Wall Street : un modeste redressement, freiné par IBM

29/10/2018 | 16:40

Wall Street reprend un peu de terrain lundi matin, le mouvement de correction qui s'était amplifié la semaine passée incitant les investisseurs à se lancer dans quelques opérations de rachats à bon compte.



A la mi-journée, le Dow Jones se redresse ainsi de 0,8% à 24.881,9 points, tandis que le Nasdaq progresse plus modestement de 0,6% à 7209 points.



'On tente un redressement après la correction de la semaine dernière, qui s'était traduite par un repli hebdomadaire de 3% pour le Dow et de presque 4% pour le S&P 500 et le Nasdaq', rappelle un intervenant.



La remontée du Dow Jones est toutefois freinée d'un cinquantaine de points par le repli d'IBM (-1,7%) qui vient de mettre 34 milliards de dollars sur la table pour racheter Red Hat, le numéro un mondial des architectures 'open source'.



Red Hat est considéré comme un acteur de référence planétaire dans le 'cloud', où le groupe propose des alternatives jugées crédibles face à Amazon (AWS) et Microsoft (Azure).



La 'prime' de 50% offerte aux actionnaires et dirigeants de Red Hat est cependant considérée comme très élevée par les investisseurs.



Du côté de la macroéconomie, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes en moyenne.



Les revenus des ménages n'ont pour leur part crû que de 0,2% en septembre, une progression inférieure de moitié au consensus (+0,4%), marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la progression de 0,4% du mois précédent.



A noter par ailleurs la progression de 0,7% à 218 dollars de l'action Apple, qui bénéficie d'une initiation de recommandation à l'achat des analystes de Jefferies, particulièrement optimistes sur les perspectives offertes par l'activité 'services' du géant technologique californien.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.