Wall Street : un mois de mai à -7%, Trump fait plonger le WTI

Le Dow Jones dévisse de -1,4% à 21.815, le S&P500 -1,32% à 2.752 (soit -6,5% sur le mois écoulé), Nasdaq -1,5% à 7.453 .

Le 'Dow' aligne une 6ème semaine de repli (dont 4 de consolidation réelle consécutives), ce qui en fait la plus longue série perdante depuis 8 ans.



Le Nasdaq accuse une perte hebdo de -2,4% et de -7,4% sur le mois écoulé, le Dow Jones chute de -3% cette semaine (sous les 25.000, à 24.900) et de -6% depuis fin avril.



Le Russel-2000 des valeurs Mid et Small lâche -1,35% à 1.465, le baromètre du stress, le VIX, fait un bond de +8,4% à 18,75.



Ce mois de mai, le pire mois boursier depuis décembre, reflète les inquiétudes liées aux récentes tensions commerciales impulsées par Donald Trump, tweet après tweet, alors que ses dernières tentatives de laisser espérer un accord sino-américain d'ici le 'G20' d'Osaka les 28 et 29 juin restent sans effet.



Et les acheteurs n'y croient plus depuis la nuit de jeudi à vendredi, avec la mise en place imminente de sanctions douanières augmentant de 5% tous les mois (ça commencera par 5% le 10 juin) à l'encontre du Mexique si le gouvernement n'enraye pas les flux de migrants locaux mais aussi et surtout ceux provenant en provenance du Guatemala, du Salvador ou du Honduras.



Pas loin de 60% des voitures vendues aux USA sont produites au Mexique: Fiat-Chrysler a plongé de -5,8%, General Motors de -4,3%



En ce qui concerne la conjoncture globale, le PMI manufacturier chinois retombe sous le seuil d'expansion des 50 au mois de mai (à 49,4 contre 50,1 en avril), les commandes plongent de 49,2 vers 46,5.



Les anticipations de croissance sont revues à la baisse, ce qui entraîne une lourde rechute des cours du pétrole, de l'ordre de 5,5% sur le 'WTI', vers 53,3$, une véritable 'capitulation' qui conclut un repli de -10% cette semaine et de -13,5% sur le mois de mai.



Seuls données un peu rassurantes, les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois d'avril ressortent au-dessus des attentes : selon le Département du Commerce, les dépenses ont augmenté de 0,3% en avril (contre 0,2% attendu) et les revenus de +0,5% (contre +0,3%).



L'indice 'PCE', la jauge d'inflation la plus suivie par la FED, affiche une hausse de +1,6% en rythme annuel, ce qui demeure très modéré.

Les anticipations d'inflation balancent entre la hausse des prix des biens importés (taxés à 25%) et la chute des prix de l'énergie (-15% depuis les récents sommets de fin avril): les 2 pourraient se neutraliser cet été.



Les marchés obligataires trahissent la peur d'une récession découlant d' une guerre commerciale tous azimuts: le rendement du T-Bond 2029 flirte avec 2,135%, soit une décrue de -8Pts en 24H et de -110Pts de base par rapport à novembre 2018 : il se retrouve au plus bas depuis septembre 2017.



Le mois écoulé restera marqué par un nouveau 'sell off' sur le secteur de la distribution et des grandes enseignes de prêt à porter : GAP a dévissé de -9,3% ce vendredi car les ventes chutent de -10% et plus aucune de ses marques ne dégage de profits.

Sur l'ensemble du mois, GAP fait jeu égal avec Foot Lockers et Kohl's avec -30%, Dean Foods s'enfonce de -32%, Big Lots affiche -25%, JC Penney et Canada Goose plongent de -35%... et Abercrombie & Fitch s'effondre de -42%.



Le secteur des semiconducteurs paye également un lourd tribu avec -20% au global pour le 'Soxx', avec Nvidia -25%, Micron et Qualcomm -22%, etc.

Le grand perdant du mois au sein du Nasdaq, c'est cependant Mylan avec -37%.



Les dégagements ont ont affecté Mattel -7,2%, Alexion -5,7%, Seagate -4,7%, Verizon -4,4%, Xilinx et Facebook -3% (-8,4% sur le mois), Cisco -2,9%, Applied Materials -2,7%, AMD -2,2%,, Apple et Comcast -1,8%,

Côté immobilier, Beazer Homes plonge de -33% en mai.



Le plongeon du WTI ne s'est que partiellement répercuté sur Occidental Pet -4,1%, Halliburton -4%, Marathon Oil -3,5%, Valero -3,3%...



