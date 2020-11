Wall Street : un mois de novembre qui s'annonce historique

La Bourse de New York devrait ouvrir en ordre dispersé lundi pour cette dernière d'un mois de novembre qui s'annonce historique, dans un climat d'optimisme prudent à l'approche de la fin d'année.



Quelques minutes avant l'ouverture, le 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,4%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 progresse de 0,2%, annonçant un début de séance contrasté.



Ces scores devraient toutefois s'avérer suffisants pour permettre au Dow Jones de boucler son mois de novembre le plus faste depuis 1928, grâce à un gain qui dépasse pour l'instant les 13%.



Il s'agit par ailleurs de sa meilleure performance en base mensuelle depuis janvier 1987 (+13,8%).



Wall Street vient en effet d'aligner quatre semaines de hausse consécutives et d'enchaîner les records, une dynamique qui lui a permis de franchir brièvement le seuil des 30.000 points la semaine passée.



Pour mémoire, le dernier cap mémorable, celui des 29.000 points, avait été atteint au mois de janvier dernier.



Face à ces gains spectaculaires, les investisseurs pourraient bien être tentés de verrouiller leurs profits en prenant quelques bénéfices, d'autant que les valorisations des marchés américains atteignent des niveaux particulièrement élevés.



'Au vu de ce vigoureux rally des marchés d'actions, nous avons adopté une attitude plus prudente sur le court terme, puisque les valorisations n'ont jamais été aussi élevées depuis au moins 2001', rappelle-t-on chez Raymond James.



'Pourtant, malgré la perspective d'un regain de volatilité à court terme, notre perspective favorable sur les actions à plus long terme s'appuie sur plusieurs éléments fondamentaux', poursuit le gestionnaire d'actifs.



Et Raymond James de faire valoir les prévisions encourageantes concernant l'activité économique et les résultats d'entreprise pour 2021, mais aussi la politique accommodante de la Fed et la quantité importante de liquidités attendant d'être investies.



Dans ces conditions, l'indice de volatilité VIX, souvent surnommé l'indice de la peur, confirme son reflux en direction de la barre des 20, niveau inédit depuis février dernier.



Pour mémoire, l'indice avait culminé à près de 83 points au mois de mars.



'Les investisseurs ont bien retrouvé de l'appétit pour le risque', en déduisent les équipes de LFDE.



'Il reste cependant à savoir où se situe leur niveau de satiété', conclut la société de gestion de portefeuilles.



