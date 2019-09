Wall Street : un mouvement de consolidation se dessine

10/09/2019 | 15:25

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mardi matin, un modeste mouvement de consolidation se dessinant après le sursaut d'optimisme de la semaine passée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,4%, synonyme d'un début de séance en petite baisse.



Hier, Wall Street avait entamé la semaine sans grande tendance et terminé sur des écarts minimes, puisque le Dow Jones gagnait 0,1% à la clôture, tandis que le Nasdaq s'effritait de 0,2%.



Les intervenants de marché sont visiblement en quête de nouveaux catalyseurs qui leur permettraient de porter les indices en direction des plus hauts historiques établis à la fin du mois de juillet.



Depuis janvier, les marchés américains caracolent toujours en tête des places boursières mondiales, avec un gain de l'ordre de 25%, talonnés par l'Europe (+20%).



Les acheteurs pourraient toutefois se montrer de plus en plus prudents en vue de la réunion de la Fed, la semaine prochaine, et en perspective du ralentissement économique prévu d'ici à la fin de l'année.



Ces dispositions pourraient notamment les conduire à se porter vers des valeurs défensives de la trempe de Honeywell ou Northrop Grumman, réputées afficher de bonnes performances en seconde moitié d'exercice.



Côté valeurs, Apple sera particulièrement suivi avant la tenue, en toute fin d'après-midi, d'un 'événement spécial' qui devrait être l'occasion de présenter trois nouveaux smartphones.



Aucun indicateur économique ne figure en revanche au programme aujourd'hui.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.