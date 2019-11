Wall Street : un optimisme inoxydable de rigueur

04/11/2019 | 17:12

Un optimisme inoxydable reste de rigueur ce lundi à Wall Street, où les indices boursiers ont atteint de nouveaux records historiques dès le début de la séance.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones affiche un gain de plus de 0,5% et caracole à plus de 27.500 points, établissant un nouveau zénith absolu.



En hausse de 0,5% lui aussi, le S&P 500 bat un record au-delà des 3085 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,5% à 8450 points, ce qui lui permet désormais de cumuler une progression de près de 30% depuis le début de l'année.



Les investisseurs font le pari que la Chine pourrait signer rapidement un accord de 'phase 1' en acceptant les conditions fixées par Washington en matière de protection des brevets et de propriété intellectuelle.



'Cet optimisme sur la possibilité d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine relance le goût du risque', explique un trader.



Le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross a d'ailleurs affirmé ce week-end que les deux parties avaient réalisé de bons progrès dans leurs négociations', ajoute-t-il.



'Il semblerait par ailleurs que les entreprises américaines seront de nouveau autorisées par Washington à faire affaire avec le géant chinois des télécoms, Huawei, incessamment sous peu', ajoute-t-il.



Publiée en début de séance, les commandes à l'industrie sont ressorties en baisse de 0,6% au mois de septembre, alors que les économistes n'attendaient qu'un recul de l'ordre de 0,4%.



Côté valeurs, McDonald's s'effrite de 2,5% après le limogeage surprise, pendant le week-end, de son directeur général Steve Easterbrook en raison d'une relation avec une salariée du groupe.



En dépit de résultats plutôt solide, Under Armour décroche de plus de 13% sur des informations de presse l'ouverture d'une enquête sur les pratiques comptables de l'équipementier sportif.



