Wall Street : un petit rebond après la liquidation?

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse lundi matin, marquant un rebond après sa pire semaine boursière depuis le mois de mars, les investisseurs semblant disposés à effectuer quelques timides rachats à bon compte.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de près de 0,1%, annonçant une modeste remontée à l'ouverture.



Wall Street a connu une nouvelle séquence en portes de saloon la semaine passée, avec des écarts souvent supérieurs à 3% en intraday, et des embardées tantôt à la hausse, tantôt en forme de capitulation.



Les gains de jeudi ont ainsi été écrasés par la vague de liquidation de vendredi. A la clôture, le Dow Jones chutait de 2,2% et le Nasdaq dévissait de plus de 3%.



En rythme hebdomadaire, le Dow Jones affichait près de 4,5% de pertes et le Nasdaq pas loin de 5% de repli.



Beaucoup d'analystes commencent à s'alarmer de la formation d'une figure dite 'croix de la mort' (death cross) sur le S&P 500, qui a vu sa moyenne mobile à 50 jours repasser sous celle à 200 jours, augurant d'une possible accélération baissière.



Le marché semble en particulier redouter une crispation des rapports politiques et commerciaux des Etats-Unis avec la Chine, un ralentissement de la croissance et de mauvaises surprise du côté de la Fed.



Au milieu de ces considérations alarmistes, quelques professionnels se montrent malgré tout optimistes, affirmant que le cycle actuel est en phase de maturation, mais pas encore achevé.



C'est le cas de Sean Darby, le stratège en chef de Jefferies: pariant sur un retour en forme des valeurs les plus défensives de la cote, dont la santé, l'analyste vise un indice S&P 500 à 2900 points fin 2019, soit un potentiel de hausse de 10% par rapport à ses niveaux actuels.



