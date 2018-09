Wall Street : un petit redressement se profile

10/09/2018 | 15:07

La Bourse de New York devrait tenter de rebondir lundi dans les premiers échanges après avoir terminé la séance sur une note de faiblesse vendredi soir.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains avancent entre 0,3% et 0,5%, annonçant une ouverture dans le vert.



Vendredi, Wall Street avait réussi à réduire ses pertes après le trou d'air survenu lorsque Donald Trump avait fait part de son intention de taxer tout un train de nouveaux produits chinois, en plus des 200 milliards de dollars de marchandises évoqués fin août.



Les investisseurs se disent qu'une telle décision provoquerait un choc inflationniste majeur aux Etats Unis et désintégrerait la croissance mondiale en quelques semaines.



Wall Street s'est donc reprise, car c'est le genre de menace que Trump ne peut pas se permettre de tenir. Au final, le Dow Jones contenait son repli à -0,3%, tout comme le Nasdaq qui cédait moins de 0,3%.



Sur l'ensemble de la semaine, écourtée pour cause de 'Labor Day', le Dow Jones limite son recul à 0,2%, mais le Nasdaq lâche encore 2,6% en raison des violents décrochages de Twitter et Tesla.



Dans ce contexte, la publication de chiffres du travail n'a guère contribué à apporter de la sérénité sur les actions et a provoqué une nette tension des taux longs.



Ce matin, le dollar repart à la baisse et revient coter autour de 1,1585 face à l'euro.



Aucune statistique ne figure à l'agenda aujourd'hui et les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance, jeudi, des prix à la consommation, qui permettront d'en savoir plus sur le calendrier du relèvement des taux de la Fed.



