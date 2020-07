Wall Street : un rapport sur l'emploi tonitruant

02/07/2020 | 16:39

La Bourse de New York s'inscrit en nette hausse jeudi matin après la publication de chiffres de l'emploi largement meilleurs que prévu, témoignant d'un redémarrage rapide de l'activité économique.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones grimpe ainsi de 1,7% à 26.185,8 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,5% à 10.306,7 points.



Les chiffres dévoilés ce matin par le Département du Travail sont littéralement époustouflants, puisque les créations d'emplois ont explosé à 4,8 millions en juin, contre seulement 3,5 millions anticipés.



Certains analystes avertissent toutefois que la récente aggravation de la situation sanitaire aux Etats-Unis pourrait finir par handicaper le redressement du marché du travail.



'Ces données ne reflètent pas encore le fait que la reprise économique s'est probablement ralentie à la fin du mois en raison du nombre croissant de nouvelles infections', tempère notamment Commerzbank.



En dépit de ces réserves, le rapport sur l'emploi s'avère tellement tonitruant qu'il écrase toutes les autres données économiques, à commencer par le déficit commercial des Etats-Unis dévoilé en début de matinée.



Celui-ci s'est creusé à -54,6 milliards de dollars en mai, selon le Département américain du Commerce, contre -49,8 milliards le mois précédent.



Côté valeurs, c'est surtout Tesla (+7%) qui se met en évidence ce matin après avoir surclassé les projections de Wall Street avec ses chiffres de livraisons de véhicules pour le deuxième trimestre.



A noter que la semaine boursière s'interrompra dès ce soir à New York du fait de la fermeture des marchés d'actions américains demain pour la veille de la fête nationale.



