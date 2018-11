Wall Street : un rebond laborieux avec la technologie

13/11/2018 | 16:44

Wall Street tente de rebondir mardi après deux séances de repli, les investisseurs effectuant notamment quelques achats à bon compte sur les valeurs technologiques après leur forte correction de la veille.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones peine à décoller et reste scotché autour de son point d'équilibre, à 25.386,8 points, mais le Nasdaq Composite parvient à décoller de 0,7% à 7250,2 points.



'L'indice technologique avait effacé sur la seule séance d'hier tous ses gains depuis le début du mois de novembre', rappellent ce matin les équipes de Wells Fargo Advisors.



'Heureusement, des informations évoquant la reprise des pourparlers commerciaux entre Washington et Pékin soutiennent un peu la tendance ce matin', indique le gérant d'actifs.



Du côté des changes, le dollar se tasse légèrement à 1,1250 euro après son envolée de la veille, ce qui soutient là encore les valeurs technologiques, très tournées vers l'export.



Le pétrole aligne, lui, une 13ème séance de baisse, le baril de brut texan WTI chutant de 3,6% à 57,8 dollars alors que Donald Trump met la pression sur l'OPEP pour que l'organisation maintienne sa production à un niveau qui excède largement la demande.



Cotés sur le Dow, les deux géants énergétiques ExxonMobil et Chevron décrochent en moyenne de 1% dans le sillage de la correction des prix pétroliers.



Autre facteur de lourdeur pour l'indice de référence, la chaîne de magasins de bricolage Home Depot lâche environ 2,4%, bien que le groupe ait rehaussé ses objectifs annuels ce matin.



Macy's (-0,3%) et Cisco (-0,3%) - qui publieront leurs comptes trimestriels demain - prennent aussi le chemin de la baisse, tandis que Walmart - qui doit officiellement clôturer la saison des résultats jeudi - lâche près de 0,6%.



Comme hier, aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.