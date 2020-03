Wall Street : un rebond poussif s'amorce

17/03/2020 | 14:24

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, amorçant un timide rebond après avoir subi hier sa pire séance depuis le krach de 1987.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats futurs sur les indices new-yorkais avancent de 1,1% à 1,6%, annonçant une ouverture dans le vert, même si la cote devrait rester très volatile.



Le 'lundi noir' d'hier s'est soldé par des pertes de l'ordre de 13% pour l'indice Dow Jones et par des décrochages supérieurs à 12% pour le S&P 500 et le Nasdaq.



Pour les analystes, le fait que les marchés américains aient dégringolé en dépit des mesures exceptionnelles dévoilées dimanche par la Fed pourrait suggérer une persistance de la tendance baissière.



'Pendant la crise financière mondiale de 2008-2009, la dernière baisse de taux de la Fed avait eu lieu en décembre 2008, mais les actions n'avaient touché le fond qu'en mars', rappellent ainsi les équipes de Generali Investments.



Les investisseurs restent confrontés à un manque de visibilité absolu sur un horizon de plusieurs mois et le risque de récession s'annonce dévastateur pour beaucoup d'entreprises à court de trésorerie.



Si une récession semble inévitable, la politique budgétaire pourrait permettre de limiter la casse, mais les intervenants de marché restent - là encore - dans l'attente d'une réponse politique coordonnée.



Dans un marché en mode 'liquidation', les opérateurs préfèrent donc privilégier les obligations souveraines, voire sur les secteurs les plus défensifs comme les services publics, la santé, les télécommunications et la distribution.



Parallèlement, les investisseurs prennent connaissance de statistiques d'activité inquiétantes, comme ce repli inattendu de 5% des ventes de détail aux Etats-Unis au mois de février.



'Le retour à la vie normale s'accompagnera d'un fort rebond de l'activité économique mais nul ne peut donner exactement sa date. Au mieux, ce ne sera pas avant la fin du printemps', promettent ce matin les équipes d'Oddo.



