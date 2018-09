Wall Street : un rebond qui doit beaucoup à Apple et Amazon

11/09/2018 | 23:08

Les indices US n'ont consolidé -comme anticipé- que l'espace des premiers échanges... mais rapidement, les acheteurs ont repris la main, sans le soutien de bonnes statistiques ou d'avancées sur les négociations Etats-Unis/Canada.



Le Dow Jones gagne 0,44%, le S&P500 +0,37% à 2.888 et le Nasdaq affiche une progression inespérée de +0,61% à 2.888.



Et Wall Street ne s'est pas non plus inspiré de la détente des taux puisque le rendement du T-Bond 2028 a grimpé de +4Pts de base vers 2,982%.

Le seul chiffre paru aux Etats Unis peut difficilement justifier la hausse surprise des indices US ou la baisse des T-Bonds ce soir : les stocks des

grossistes aux Etats-Unis sont revus légèrement à la baisse par le département du Commerce à +0,6% contre +0,7% initialement... un chiffre qui ne constitue certainement pas un 'market mover'.



Il faut plutôt chercher du côté des 'ouvertures de nouveaux postes' (les offres d'emploi disponibles) qui battent un record de 6,9 millions.

Le chiffre peut paraître impressionnant, mais beaucoup d'offres correspondent au renouvellement de CDD (jobs temporaires), cela ne signifie par que les entreprises US recrutent à tour de bras.



Les deux principaux contributeurs à la hausse des indices US, ce furent les 2 titans à plus de 1.000Mds$ de capitalisation: Apple (une nouvelle version de l'i-Phone doit être dévoilée demain) et Amazon avec un gain de +2,5% (mais Intel par exemple a chuté de -3%).

La hausse de +2% du baril de pétrole a également fait grimper les valeurs pétrolières comme Nal Oilwell et Halliburton (+1,7%), Devon Energy (+2,4%), Range Resource (+2,8%), Concho et Hess (+3%).









