Wall Street : un rebond s'amorce après le repli de la veille

04/09/2019 | 15:22

Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, les investisseurs semblant disposés à effectuer quelques achats à bon compte après le net repli de la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,8% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Hier, les marchés américains avaient tous fini sur des pertes supérieures à 1% suite à la publication d'un indice ISM manufacturier jugé particulièrement décevant.



Fait notable, l'indice S&P 500 - principale référence des investisseurs US - évolue désormais en-dessous de sa moyenne mobile à 50 jours, qui se situe autour de 2940 points.



'Repasser au-dessus de ce seuil enverrait un signal favorable fort, signifiant que les montages russes du mois d'août sont terminées et qu'on peut de nouveau viser les 3030 points, c'est-à-dire le zénith du mois de juillet', assure un trader.



Le S&P 500 avait abandonné 1,8% au mois d'août, victime de prises de bénéfice sur fond de durcissement du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et d'inversion de la courbe de taux.



Chez SDPR, une filiale de State Street, on recommande aux investisseurs d'adopter une attitude 'plus défensive' en opérant une sélection de titres 'diversifiée' basée sur la stabilité et la croissance de leurs dividendes.



'Les investisseurs cherchant à conserver leurs positions longues sur les actions américaines, mais craignant les risques croissants (...) pourraient envisager une stratégie de revenu de qualité,' justifie Antoine Lesné, responsable de la recherche et de la stratégie.



Sur le plan macroéconomique, le déficit commercial américain est ressorti à -54 milliards de dollars en juillet, selon le Département américain du Commerce, contre -55,5 milliards le mois précédent.



