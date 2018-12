Wall Street : un rebond s'amorce dans l'expectative de la Fed

18/12/2018 | 16:43

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après deux séances consécutives dans le rouge, soutenue par de vagues espoirs concernant le communiqué de politique monétaire qui sera publié par la Réserve fédérale demain.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 1,1% à 23.857,3 points, tandis que le Nasdaq avance de 0,9% à 6813,7 points.



'Le repli de la veille avait ramené les marchés américains à leurs plus bas niveaux en 14 mois et ouvert la voie au pire mois de décembre depuis la Grande Dépression', rappelle un trader.



Les stratèges de Credit Suisse pensent toutefois que les marchés d'actions américains sont désormais sur le point de rebondir, comme c'est souvent le cas suivant de longs mois de remontée de la volatilité.



Les investisseurs veulent aussi faire preuve d'optimisme avec l'entame de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Réserve fédérale.



Certains analystes pensent que les tensions commerciales - conjuguées aux premiers signes d'essoufflement de l'économie américaine - pourraient inciter la Fed à lever le pied dans son cycle de relèvement des taux d'intérêt.



Les chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis pour novembre - tombés dans la matinée - se révèlent pourtant rassurants, avec une hausse de 3,2% des mises en chantier et un bond de 5% des permis de construire.



Sur le front des entreprises, là aussi, tous les signaux semblent au vert.



Oracle grimpe ainsi de 1,1% après avoir dépassé les attentes du marché en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices lors du trimestre écoulé.



Boeing s'adjuge 4,5% après avoir relevé son dividende trimestriel et revu à la hausse son programme de rachats d'actions.



Johnson & Johnson rebondit également (+1,1%) suite à la mise en place d'un programme de rachats d'actions de l'ordre de cinq milliards de dollars consécutif à la chute de 13% de son cours de Bourse sur fond de scandale du talc pour bébés.



