Wall Street : un rebond s'opère après le 'sell-off' initial

19/03/2020 | 17:15

La Bourse de New York amorce un début de rebond jeudi matin, soutenue par quelques achats à bon compte après l'effondrement des cours ces dernières semaines, mais aussi sous l'effet du rebond du pétrole et du dernier train de mesures prises par les banques centrales.



Après avoir perdu jusqu'à 3% en début de séance et menacé le seuil des 19.000 points, le Dow Jones se redresse actuellement de 2,5% à 20.388,8 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 3,7% à 7246,2 points.



Au cours des dernières 24 heures, les gouvernements et les banques centrales ont annoncé de nouvelles mesures massives de soutien à l'économie, qui portent à quelque 6.000 milliards de dollars la seule enveloppe destinée aux Etats-Unis.



Une manne qui semble représenter une opportunité suffisante pour effectuer quelques rachats à bon compte, selon les professionnels.



'Valorisations attractives, relances fiscales et monétaires massives en chemin, capitulation des marchés déjà derrière nous: autant de cases déjà cochées pour nourrir un rebond des marchés', estiment ainsi les équipes d'Edmond de Rothschild.



'Il manque néanmoins une amélioration de la visibilité quant à la durée de cette crise et ce sera pour nous déterminant', précise la banque privée.



'Avec de tels stimuli en place, et sans doute d'autres mesures encore à venir, le redressement des marchés, lorsqu'il se produira, sera spectaculaire', assurent de leur côté les stratèges d'UBS.



De mauvaise statistiques dissuadent néanmoins les investisseurs de reprendre des positions trop marquées.



Le Département du Travail a ainsi annoncé ce matin avoir dénombré 281.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, soit une forte accélération de 70.000 par rapport à la semaine précédente entièrement due à l'effet du coronavirus.



L'indice de la Fed de Philadelphie s'est lui établi à -12,7 sur le mois en cours, contre 36,7 en février, alors que le consensus ne visait qu'un indice en contraction bien plus modérée, autour de +10 points.



'Ces chiffres ne sont que le prélude à ce qui devrait être une longue litanie de statistiques extrêmement mauvaises lors des semaines qui viennent', avertit Commerzbank.



De nombreux opérateurs préfèrent donc rester en mode 'liquidation', faute de liquidités pour tenir leurs positions.



'C'est pour cela que le défi-clé auquel les banques centrales sont confrontées est de ne pas laisser le problème de liquidité se transformer en un tarissement du crédit ('credit crunch')', avertit Jefferies.



Le VIX, la jauge de la volatilité - et de la nervosité des investisseurs - reste d'ailleurs collé non loin de ses plafond historiques, autour de 76 points.



A noter néanmoins le rebond notable du baril de brut léger américain, qui rebondit de 20,5% à 25,2 dollars sur le NYMEX.



