Wall Street : un rebond se dessine, technologiques en tête

26/06/2019 | 16:49

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi matin, effaçant une partie de ses pertes de la veille, les propos du secrétaire au Trésor américain relançant les espoirs d'un accord commercial avec la Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,1% à 26.581,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 0,7% à 7938,1 points.



Le S&P 500 progresse lui de 0,2% à 2922,2 points après avoir aligné trois séances consécutives de repli, soit sa pire séquence baissière depuis le début du mois de mai.



Steven Mnuchin, qui s'exprimait ce matin sur la chaîne d'informations financières CNBC, a estimé que le projet d'accord commercial avec la Chine était désormais 'bouclé à 90%.



Le ton du secrétaire au Trésor américain contraste avec les récents commentaires des hauts responsables de la Maison Blanche, qui laissaient plutôt penser à un lent pourrissement des relations avec Pékin.



Les commentaires de Mnuchin rassurent les investisseurs sur la possibilité qu'un accord commercial soit trouvé entre les Etats-Unis et la Chine à l'occasion du sommet du G20 d'Osaka.



Les marchés financiers américains ont également salué le décrochage inattendu de 1,3% des commandes de biens durables en mai, une déception sur l'investissement des entreprises qui pourrait bien pousser la Fed à accélérer ses baisses de taux.



Côté valeurs, FedEx avance de 1% bien que la société de messagerie ait fait état de résultats trimestriels sans grand éclat et se soit montrée prudente à l'entame de son nouvel exercice fiscal.



Micron Technology grimpe en revanche de 11% après avoir évoqué les 'premiers signes d'une amélioration de la demande', un commentaire qui soutient les fabricants de semi-conducteurs et le secteur de la technologie dans son ensemble.



