Wall Street : un rebond se profile après une mauvaise semaine

03/02/2020 | 15:25

La Bourse de New York devrait rebondir lundi matin après avoir chuté de plus de 2% la semaine passée, une correction déclenchée par la rapide propagation du coronavirus chinois.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,5% à 0,6%, annonçant une ouverture favorable.



Pris au dépourvu par la brusque extension de la flambée épidémique, les investisseurs doivent toujours faire face à un regain d'inquiétudes concernant les conséquences économiques de la pandémie.



'Etant donné que le virus a une période d'incubation de 14 jours, la date du 10 février s'annonce décisive afin de déterminer si la Chine est effectivement en mesure de contenir la propagation du n-Cov de Wuhan grâce aux mesures de quarantaine qu'elle a mises en place', précise toutefois Jefferies.



'Si ces mesures s'avèrent efficaces, alors les marchés pourraient redevenir plus positifs sachant que les mesures de confinement pourraient s'estomper dans les semaines à venir', ajoute le courtier.



Autre facteur de volatilité, les primaires démocrates commencent ce jour dans l'Iowa, première étape d'une élection présidentielle américain à l'issue particulièrement incertaine.



'Les résultats des élections présentent actuellement un degré élevé d'incertitude', rappelle Salman Baig, gérant de portefeuille chez Unigestion.



'Toutefois, nous pensons que le rapport risque-rendement des actifs de croissance reste favorable, bien qu'il soit moins élevé qu'il y a quelques mois', rassure le professionnel.



La publication en début de matinée d'un indicateur clé sur la conjoncture américaine sera également très suivie par les marchés.



Après sa baisse surprise du mois de décembre, les investisseurs attendent avec impatience de prendre connaissance de l'indice ISM manufacturier pour le mois dernier.



