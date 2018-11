Wall Street : un rebond se profile avec le pétrole

14/11/2018 | 15:20

Wall Street devrait débuter la séance en petite hausse mercredi matin, après son recul de la veille, dans le sillage des valeurs de l'énergie, profitant justement d'une remontée des cours pétroliers.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 progressent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



New York avait terminé en léger repli hier, suite à un véritable effondrement du baril de pétrole sous les 55 dollars.



Depuis une dizaine de jours, les investisseurs s'inquiètent d'un excès d'offre sur le marché alors que le ralentissement économique mondial pèse de plus en plus sur sur la demande des pays émergents.



Le contrat sur le baril de brut léger texan WTI rebondit toutefois de 1,2% à 56,4 dollars ce matin en attendant la parution, dans la matinée, des stocks hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les pétrolières Chevron et ExxonMobil, en recul mardi, sont d'ailleurs attendues en hausse de près de 1% en préouverture.



Dans la matinée, le Département américain du Travail a fait état d'une hausse de 0,3% de l'indice des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, une variation conforme à ce qu'anticipaient en moyenne les économistes.



