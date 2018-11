Wall Street : un rebond sous l'effet du pétrole et la tech

21/11/2018 | 15:21

Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, portée par les valeurs de la technologie et le redressement des cours du pétrole dans un marché qui reste toutefois fragile et qui pourrait s'inquiéter des dernières statistiques économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 gagne 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite rebondit de plus de 1%, annonçant une ouverture en hausse.



Le retour de l'appétit pour le risque s'accompagne d'un attrait pour les titres du secteur technologique, qui pourrait réserver quelques bonnes affaires alors que le Nasdaq a touché hier un plus bas de sept mois.



Amazon, Alphabet, Apple, Facebook et Netflix - durement touchés lors des dernières séances - sont tous attendus dans le vert ce matin.



Au chapitre macroéconomique, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une baisse de 4,4% des commandes de biens durables en octobre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une baisse plus raisonnable de 2,2%.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles augmenté de 3000 à 224.000 la semaine passée, selon les chiffres du Département du Travail.



Si ces chiffres n'ont rien d'enthousiasmant, Wall Street semble en revanche apprécier le petit redressement du pétrole, qui reprend actuellement 2,2% à 54,6 points.



Les volumes d'activité devraient de toute façon rester relativement limités avant le long week-end de Thanksgiving.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.