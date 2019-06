Wall Street : un redressement se profile

26/06/2019 | 15:21

La Bourse de New York devrait se reprendre mercredi matin, effaçant une partie de ses pertes de la veille, un rebond qui devrait profiter en premier lieu aux valeurs technologiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance favorable.



Wall Street avait perdu plus de 1% mardi, les investisseurs ayant fini par succomber à deux statistiques économiques particulièrement décevantes.



Les opérateurs avaient pourtant résisté à une interprétation trop noire de ces chiffres dans un premier temps, considérant que ce ralentissement de l'activité devrait amener la Réserve fédérale à se montrer plus accommodante.



Cet optimisme concernant la politique de la Fed s'est trouvé renforcé ce matin par l'annonce d'un décrochage de 1,3% au mois de mai des commandes de biens durables, considérées comme un bon baromètre de l'investissement.



Si certains stratèges s'inquiètent de cette décélération de l'activité, plusieurs banques - comme Credit Suisse - considèrent que l'environnement boursier reste favorable tant que les Etats-Unis ne sombrent pas en récession.



La banque d'investissement suisse réitère ainsi son objectif des 3025 points pour l'indice S&P 500 à la fin 2019, ce qui correspond encore à 3% de hausse.



Autres motif de réjouissance, le fabricant de semi-conducteurs Micron Technology a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes, ce qui devrait soutenir le secteur de la technologie.



Enfin, le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin a affirmé sur CNBC que le projet d'accord commercial avec la Chine était désormais 'bouclé à 90%', ce qui suscite un regain d'espoirs chez les investisseurs.



'Attention, car beaucoup de choses vont dépendre de ce qui va se passer ce week-end au sommet du G20 à Osaka', avertit un trader.



