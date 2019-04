Wall Street : un retour au sommet se profile

03/04/2019 | 15:20

Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, avec des indices toujours très proches de leurs niveaux records, soutenue par un regain d'espoir concernant l'issue des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant une ouverture favorable.



'Des espoirs d'avancées dans les négociations USA-Chine portent encore les marchés, avec en ligne de mire la transformation de nouveaux plus hauts annuels', commentent les équipes d'IG.



'Si le S&P 500 parvient à clôturer aujourd'hui au-dessus des 2870 points, l'indice aura abattu sa dernière résistance avant son plus haut historique de 2940 points datant d'octobre 2018', rappelle le courtier britannique.



L'annonce par ADP, une heure avant l'ouverture de la création de 129.000 emplois au sein du secteur privé américain le mois dernier, un nombre nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 170.000, n'a pas eu beaucoup d'impact sur la cote.



L'ISM des services, qui sera publié dans le courant de la matinée, pourrait avoir, lui, davantage de répercussions.



'C'est un indicateur plus pertinent que l'ISM manufacturier pour jauger la croissance économique aux Etats-Unis', affirme un analyste.



Pour mémoire, le consensus attend un repli de l'indice autour de 58 au mois de mars, contre 59,7 en février, un fléchissement toutefois insuffisant pour remettre en cause la relative robustesse de l'activité au premier trimestre.



