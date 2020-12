Wall Street : un sentiment de marché toujours favorable

Wall Street a débuté en légère hausse mercredi pour son avant-dernière séance de l'année, à la faveur de nouvelles encourageantes concernant les vaccins contre le coronavirus.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge près de 0,6% à 30.508,8 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,3% à 12.887,3 points.



La tendance est soutenue par l'approbation au Royaume-Uni du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire AstraZeneca en collaboration avec l'Université d'Oxford.



'Le sentiment de marché est porté par le feu vert des autorités britanniques au vaccin d'AstraZeneca, une première dans le monde pour ce produit', explique Wells Fargo.



'En attendant, le nombre d'hospitalisations dues au virus a établi un nouveau record hier aux Etats-Unis et celui des nouveaux cas quotidiens reste élevé, bien au-delà des 200.000', fait valoir la banque californienne.



Publiées il y a quelques instants, les promesses de vente immobilières ont baissé de 2,6% en novembre aux Etats-Unis, alignant un troisième mois de repli d'affilée.



Un recul que les professionnels du secteur attribuent au manque de biens disponibles et à la récente flambée des prix de l'immobilier.



Toujours au chapitre économique, le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est établi à 84,8 milliards de dollars au titre du mois de novembre, à comparer à 80,4 milliards pour le mois précédent, d'après l'estimation avancée du Département du Commerce.



Le Département du Commerce a également fait état d'un repli de 0,1% des stocks des grossistes américains au mois de novembre en rythme séquentiel, après une augmentation de 1,2% en octobre par rapport au mois précédent.



Côté valeurs, Tesla progresse de plus de 1% alors que les analystes de Credit Suisse et de Wedbush Securities voient le constructeur de véhicules électriques atteindre la barre des 500.000 livraisons cette année.



