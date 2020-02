Wall Street : un sentiment de panique commence à se propager

24/02/2020 | 15:26

La Bourse de New York devrait ouvrir en forte baisse lundi matin, les investisseurs se ruant vers des actifs jugés moins risqués face au regain d'inquiétudes entourant le coronavirus.



Une demi-heure avant l'ouverture,les contrats à terme sur les grands indices américains laissent redouter une ouverture sur des pertes de près de 3%, un mouvement de reflux inhabituel sur les marchés américains.



La multiplication, pendant le week-end, de foyers épidémiques de Covid-19 en dehors de la Chine suscitent de vives inquiétudes quant à la vitesse de propagation de la maladie.



En Italie, la Bourse de Milan chute actuellement de 5,5%, préoccupée par l'annonce de la mort de trois personnes dans le pays et de la contamination de plus de 80 personnes.



'Si la situation semble s'améliorer en Chine, les deux semaines qui viennent vont se révéler particulièrement importantes afin de savoir si les autorités européennes sont en mesure d'endiguer rapidement la flambée épidémique ou s'il faut redouter une rapide propagation du virus', avertissent les stratèges d'UBS.



Conséquence, les marchés perdent en sérénité et les investisseurs se reportent massivement sur l'or et les obligations d'Etat, actifs sécurisants par excellence



Les rendements obligataires sont toujours orientés à la baisse, le 10 ans américain perdant plus de huit points de base à 1.3860%.



En dépit de ce début d'accès de panique, les analystes de Credit Suisse disent maintenir leur objectif de fin d'année de 3600 points pour le S&P 500, ce qui correspond à un gain de presque 8% pour les 10 prochains mois.



'Avec des rendements à peine (...) au-dessus de leurs plus bas historiques, le marché obligataire semble signaler l'existence d'un risque autour de l'économie ou d'une menace liée à des facteurs macro (coronavirus, élections américaines)', prévient toutefois la banque d'affaires suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.