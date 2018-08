Wall Street : un sentiment mitigé après l'emploi

03/08/2018 | 16:56

Wall Street évolue en légère hausse vendredi dans le sillage de chiffres de l'emploi confirmant dans l'ensemble la bonne santé du marché du travail américain.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 25.407,8 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,1% à 7813,5 points.



La statistique toujours très suivie des créations d'emplois a laissé un sentiment mitigé ce matin.



Si le 'NFP' fait état de 157 000 nouveaux emplois au mois de juillet, soit moins que les 194.000 prévus, il semble que cela soit essentiellement du fait d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur de la construction.



Par ailleurs, le taux de chômage est retombé de 0,1 point, à 3,9%.



Enfin, le salaire horaire a augmenté de sept cents en juillet à 25,07 dollars, mais le taux annuel de progression demeure inchangé à 2,7%, très loin des +3 à +4% observés en période de plein emploi.



Pour ce qui concerne la balance commerciale, son déficit s'est creusé de 7% en juin, à 46,3 milliards de dollars, l'un des plus lourd de la décennie.



Les exportations américaines ont chuté de 0,6%, tandis que les importations ont augmenté de 0,6%.



Enfin, l'indice ISM (Institut for Supply Management) des services s'est établi à 55,7 pour le mois écoulé, contre 59,1 en juin, et alors que le consensus ne l'attendait en repli qu'à 58,6.



Sur le plan des valeurs, Kraft Heinz s'envole de 7,8% après avoir fait mieux que prévu - aussi bien en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires - sur le trimestre écoulé.



A noter qu'Apple consolide de 0,1%, ce qui n'empêche pas le géant technologique américain de préserver sa valorisation désormais symbolique de 1.000 milliards de dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.