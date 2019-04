Wall Street : un sentiment mitigé après le PMI

18/04/2019 | 16:49

Wall Street évolue en ordre dispersé jeudi, affectée notamment par une statistique illustrant un ralentissement de la croissance dans le secteur privé américain.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 26.496,3 points, mais le Nasdaq recule de près de 0,3% à 7974,5 points.



La croissance de l'activité du secteur privé américain a été, en avril, la plus faible depuis septembre 2016, au vu d'un indice PMI composite IHS Markit en repli à 52,8 en estimation 'flash', à comparer à 54,6 pour mars.



Le sentiment de marché s'est nettement détérioré suite à la publication de l'indice, qui a fourni un nouveau prétexte aux investisseurs pour s'éloigner des actions.



Depuis quelques séances, les grands indices new-yorkais semblaient déjà commencer à peiner au contact de leurs plus hauts absolus.



A ces hésitations s'ajoutent des résultats d'entreprises plutôt contrastés.



American Express cède ainsi plus de 1% après avoir fait état de résultats trimestriels inférieurs aux prévisions.



Honeywell s'octroie au contraire une progression après avoir dépassé les prévisions du consensus au premier trimestre et relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.