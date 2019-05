Wall Street : un timide rebond s'amorce

24/05/2019 | 16:41

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin, amorçant un timide rebond après deux séances éprouvantes sur fond d'espoirs quant à un apaisement de la position de Washington sur les questions commerciales.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend ainsi 0,5% à 25.607,2 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,7% à 7682,5 points.



'Le moral des investisseurs est porté par des commentaires du président Trump, selon lequel le bras de fer commercial sino-américain va rapidement s'estomper', commente-t-on chez Wells Fargo Advisors.



Au chapitre économique, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une baisse de 2,1% des commandes de biens durables aux États-Unis en avril.



Cette baisse s'avère conformes aux attentes, puisque les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 2%.



En excluant les équipements de transport - catégorie particulièrement volatile - le niveau des commandes est resté stable.



Côté valeurs, Foot Locker décroche de plus de 9% après avoir fait moins bien que prévu, aussi bien en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires, sur le trimestre écoulé.



Le fabricant de PC et d'imprimantes HP Inc. grimpe lui de 3% après avoir dépassé les attentes des analystes lors de son deuxième trimestre fiscal.



