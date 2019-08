Wall Street : un timide rebond s'amorce, Walmart rassure

15/08/2019 | 15:26

Wall Street devrait débuter en légère hausse jeudi matin, amorçant un timide rebond après avoir subi hier sa plus mauvaise performance journalière de l'année 2019.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains reprennent autour de 0,6%, annonçant un modeste redressement à l'ouverture.



Les marchés américains avaient tous cédé plus de 3% hier, un décrochage lié aux interrogations de plus en plus sérieuses concernant la vigueur de la croissance américaine.



Les investisseurs s'inquiètent en particulier de l'aplanissement de la courbe des taux américaine, un phénomène censé préfigurer une prochaine entrée en récession.



Le Wall Street Journal rappelle pourtant que l'indice S&P 500 a plutôt tendance à progresser lorsqu'une telle dynamique se met en place.



Ce matin, le marché semble davantage décidé à saluer résultats du géant Walmart.



Le numéro un mondial de la grande distribution a engrangé un BPA ajusté en repli de 1,5% à 1,27 dollar sur son deuxième trimestre comptable, battant de cinq cents le consensus.



Cisco - l'équipementier des réseaux - devrait lui peser sur le Dow après la parution de résultats trimestriels ressortis globalement en ligne avec les attentes.



Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux statistiques économiques, qui dressent un tableau toujours mitigé de l'activité.



Si la consommation reste vigoureuse, le marché du travail et la productivité commencent à montrer, de leur côté, quelques signes de ralentissement.



Point positif, l'indice VIX de la volatilité - souvent considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street - se tasse de 2,2% à 21,6 points.



