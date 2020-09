Wall Street : un timide redressement en préouverture

22/09/2020 | 15:14

Wall Street devrait timidement se reprendre mardi matin au lendemain d'un net repli, même si les investisseurs s'inquiètent toujours des conséquences sur l'économie mondiale de la récente résurgence du Covid-19.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,1% à 0,5%, annonçant un modeste redressement à l'ouverture.



Une relative accalmie est tout de même observée après le mouvement massif de prises de bénéfices de la veille, notamment consécutif à un nouveau plongeon des prix pétroliers.



Le baril de brut léger américain tente ce matin de repartir de l'avant, affichant un gain de 0,7% à 39,6 dollars le baril.



Après leur rally printanier puis estival, les marchés d'actions américains ne semblent plus en mesure de progresser depuis le début du mois de septembre et le Nasdaq accuse un repli de plus de 5% sur le mois écoulé.



Certains stratèges estiment que la volatilité qui règne sur les places financières depuis quelques semaines pourrait être amenée à perdurer.



'Nous pensons que la volatilité sur le marché boursier américain (...) devrait rester élevée compte tenu de l'environnement économique actuel, mais nous envisageons un reflux potentiel après l'élection présidentielle, une fois l'incertitude retombée, tout particulièrement en cas de bonnes nouvelles sur le front d'un vaccin contre le Covid', estime Goldman Sachs.



Le marché suivra en cours de matinée la publication des ventes de logements anciens aux Etats-Unis.



Au même moment débutera l'audition du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès américain.



Les opérateurs s'attendent généralement à ce que le patron de la Fed réaffirme sa volonté de poursuivre son soutien sans faille à l'activité économique.



Dans son discours, dont les grandes lignes ont été publiées ce matin, Powell affirme notamment que la banque centrale 'demeure déterminée à utiliser sa gamme complète d'outils pour soutenir l'économie aussi longtemps que nécessaire'.



