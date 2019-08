Wall Street : une accalmie après le rebond de la veille

27/08/2019 | 15:25

Après son net rebond de la veille, la Bourse de New York devrait ouvrir sur une note un peu moins favorable mardi matin dans l'attente de nouveaux développements concernant les discussions commerciales entre Washington et Pékin.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent toutefois de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de séance positif.



L'optimisme autour des négociations commerciales entre les Etats-Unis-Unis et la Chine - qui avait porté le redressement de Wall Street hier - semble néanmoins s'être quelque peu dissipé ce matin.



'Les marchés évoluent au gré des rumeurs sur le commerce, comme ils l'ont fait au cours de l'année écoulée, à une différence près', souligne Jim Kelleher, directeur de la recherche chez Argus Research.



'Le scepticisme est en train de grandir, les inquiétudes s'enracinent et la promesse d'une prochaine trêve commerciale ne constitue plus un moteur durable pour les actions', estime-t-il.



A un peu plus d'un an des élections présidentielles, Donald Trump s'expose désormais à un retour de bâton sur les questions douanières, selon les stratèges.



'Car la guerre commerciale est de nature à ternir un bilan économique jusqu'ici intact', font ainsi valoir les équipes de Fidelity, pour lesquelles la mécanique américaine est devenue 'moins fringante'.



Dans ce contexte, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux indicateurs économiques, à la recherche de signes de stabilisation, voire d'amélioration, de l'économie américaine.



Les intervenants prendront connaissance, aujourd'hui, de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, attendu à 131 contre 135,7 en juillet.



Pour les analystes techniques, le Dow Jones va surtout devoir s'extraire par le haut de la zone des 26.425 points pour que la tendance redevienne durablement haussière.



