Wall Street : une accalmie sur le front pétrolier

22/04/2020 | 15:31

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, soutenue entre autres par la remontée des cours du pétrole qui devrait profiter aux poids lourds de l'énergie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent ainsi de 1,6% à 1,8%, annonçant un début de séance favorable.



Après le carnage des derniers jours, l'heure est désormais à l'accalmie sur le front pétrolier, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui remonte de 15% à plus de 13,3 dollars.



Les cours demeurent néanmoins très volatils et le sursaut actuel ne signifie nullement que le marché a retrouvé une forme d'équilibre et que la demande a touché son point bas.



'Nous pensons que les distorsions sur le compartiment pétrolier vont sans doute contribuer à générer de la volatilité sur les marchés d'actions, sur l'obligataire et sur les devises', prévient ce matin Mark Haefele, directeur des investissements de la branche de gestion de fortune chez UBS



'Mais de notre point de vue, la période de dislocation extrême qui a récemment caractérisé le marché pétrolier américain devrait se dissiper durant la second partie de l'année', assure le stratège.



Les investisseurs saluent par ailleurs la mise en place hier à Washington d'un nouveau plan de soutien à l'économie de quelque 480 milliards de dollars, dont 300 milliards entièrement destinés aux crédits pour les petites entreprises.



Les opérateurs se disent que la perspective d'un redémarrage prochain de l'activité et d'un retour des salariés au travail devraient permettre aux surplus pétroliers et d'essence d'être mieux absorbés.



Les intervenants prendront par ailleurs connaissance, dans le milieu de la matinée, des stocks de pétrole américains.



Pour le reste, ce sont surtout les résultats qui continuent à animer la cote.



Netflix est notamment attendu en baisse de 1,6% après avoir réussi à attirer deux fois plus d'abonnés que prévu sur la période allant de janvier à mars, une accélération que le géant du streaming définit toutefois comme 'temporaire' en pleine période de confinement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.